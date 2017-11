O Mónaco, actual campeão francês de futebol, não conseguiu melhor do que um empate (1-1) em Amiens, ante uma das equipas do fim da tabela da Ligue 1.

O Amiens, apenas 17.º classificado, chegou ao intervalo a ganhar, com um golo de um antigo jogador do Mónaco, Gakpé, aos 31 minutos. Na segunda parte, Leonardo Jardim foi forçado a mudar a equipa e uma das substituições foi a entrada de Jovetic, autor do golo do empate, aos 67 minutos.

Os monegascos manterão o segundo lugar, com 29 pontos em 13 jornadas, mas arriscam-se ver "fugir" ainda mais o Paris Saint-Germain, que já tem 32, e aproximar-se o Lyon, actual terceiro, com 25.

Também nesta sexta-feira, o Lille recebeu e bateu o Saint-Étienne, por 3-1. golos de Pépé, Thiago Mendes e Ponce, para o Lille, e de Bamba para os visitantes, de grande penalidade.

