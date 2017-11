Foi em 2012 que David Goffin foi repescado do qualifying de Roland Garros para chegar aos oitavos-de-final, onde defrontou Roger Federer, reconhecendo no final que tinha posters do suíço no seu quarto. Nunca o belga, então com 21 anos, pensou que iria partilhar o court tantas vezes com o ídolo, muito menos nas meias-finais das ATP World Tour Finals, que, pela primeira vez desde 2008, vão ter três estreantes nesta fase da prova. A vitória sobre Dominic Thiem, quatro dias depois de vencer Rafael Nadal, confirma o excelente final de época de Goffin.

“Não tenho nada a perder. Ele está a jogar muito bem, mas vou tentar subir o meu nível. Tive uma pequena ideia de como ele pode ser bom neste piso, em Basileia”, lembrou, rindo-se, da sexta derrota em outros tantos duelos, há três semanas, em que só ganhou três jogos. “Nunca encontrei a chave para bater Roger. Honestamente, não sei o que fazer amanhã, mas vou tentar alguma coisa de diferente, alguma coisa que não tenha feito no passado”, frisou Goffin, após vencer o amigo Dominic Thiem, por 6-4, 6-1.

O belga não entrou bem e, rapidamente, Thiem avançou para 3-0. O que ninguém adivinhou é que o austríaco iria vencer só mais dois jogos até final. “Comecei um pouco nervoso, mas depois comecei a variar mais a resposta ao serviço”, justificou Goffin, que chegou a ganhar uma série de dez pontos consecutivos, para recuperar para 3-4. Thiem tentou reagir no segundo set, mas não concretizou nenhum dos cinco break-points e Goffin fechou o encontro ao fim de 71 minutos.

“Foi pena ter de disputar um lugar nas meias-finais com um amigo. Não foi fácil recuperar do encontro com Rafa, onde gastei muitas energias, e frente a Grigor [Dimitrov] foi difícil porque ele é muito forte fisicamente e, eu, não estava a 100%. Mas tive um bom dia de descanso e espero fazer o mesmo amanhã”, explicou o belga, adversário de Federer na primeira meia-final de deste sábado (14 horas).

À noite, terminava a fase de grupos, com Dimitrov a enfrentar Pablo Carreño Busta, já com o lugar garantido na segunda meia-final deste sábado (20 horas), com Jack Sock.

