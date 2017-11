A 5.ª jornada do campeonato de hóquei em patins arrancou nesta sexta-feira com um triunfo do Benfica sobre o Valongo (7-3), que permite aos “encarnados” manterem a liderança da prova, com um registo perfeito.

O quinto triunfo dos lisboetas em outros tantos jogos na Liga começou a desenhar-se logo aos 3’, com Carlos Nicolía a quebrar a resistência do Valongo. Jordi Adroher elevou aos 5’ para 2-0, Poka reduziu para 2-1 e, até ao intervalo, a vantagem do Benfica cresceu: Miguel Vieira e João Rodrigues, que bisou, elevaram para 5-1, com Guilherme Silva a reduzir.

No segundo tempo, os anfitriões baixaram de intensidade mas ainda conseguiram dilatar a margem no marcador, com Nicolía a beneficiar de um desvio para a baliza do Valongo e Valter Neves, a um minuto do fim, a marcar o sétimo — pelo meio, Ruben Pereira apontou o terceiro golo dos visitantes, com um desvio subtil para o poste mais distante.

O grosso da jornada está agendado para sábado, com o Sporting a receber o Turquel (19h) e a Oliveirense a defrontar o Óquei de Barcelos (17h), no jogo teoricamente mais equilibrado do dia. Se os dois anfitriões vencerem, colar-se-ão ao Benfica no comando, com 15 pontos. O FC Porto, que tem apenas três jogos realizados (e três triunfos), acolhe o Valência no Dragão Caixa, às 15h.

