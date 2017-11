A cadeia de pastelarias Greggs, com sede em Newcastle, 450 quilómetros a norte de Londres, viu-se obrigada a apresentar um pedido de desculpa por causa de uma campanha de marketing que enfureceu cristãos e praticantes de outras confissões religiosas. A administração aprovou um calendário do advento natalício em que a figura do menino Jesus, rodeado por três figuras masculinas (os reis magos) é substituída por um folhado de salsicha, no qual já foi dado uma dentada, pelo menos.

A imagem suscitou uma onda de indignação por parte de praticantes de diferentes religiões, que consideraram esta representação de Jesus uma afronta.

A imagem, que gerou no Twitter uma corrente de comentários negativos, é uma recriação de um presépio. "Doentio" e " anticristão" foram alguns dos adjectivos usadas para descrever a campanha natalícia.

Segundo o jornal The New York Times, a Greggs retractou-se e pediu desculpa pela confusão que aquela opção de marketing acabou por gerar. “Pedimos desculpa se causámos algum tipo de ofensa, nunca foi a nossa intenção”, comentou um porta-voz da empresa.

