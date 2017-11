Cerca de 20 anos passados sobre a série Serviço de Urgência (1999), que afirmou definitivamente a sua carreira nos ecrãs, George Clooney vai regressar à televisão: será actor e realizador de Catch-22, uma nova adaptação do romance homónimo de Joseph Heller, de 1961 (disponível em edição portuguesa na Dom Quixote).

PUB

O livro, uma comédia negra sobre um aviador norte-americano em Itália, na 2.ª Guerra Mundial, que invoca insanidade para se libertar das sucessivas missões que lhe são destinadas, introduziu no léxico inglês a expressão que lhe dá título, que alude a situações paradoxais, a uma pescadinha de rabo na boca (como se diria na expressão idiomática portuguesa). Teve já uma notória adaptação cinematográfica ao grande ecrã, em 1970, Artigo 22, assinada por Mike Nichols, com Alan Arkin, Martin Balsam e Art Garfunkel nos principais papéis.

A notícia agora divulgada pela imprensa norte-americana avança que a rodagem começará no início do próximo ano, que a série será co-escrita por Luke Davies e David Michôd, e produzida por Grant Heslov para a Viacom Inc’s Paramount Television and Anonymous Content. Mas não há, ainda, indicação de quem fará a distribuição da série.

PUB

Quanto à ficha artística, sabe-se também apenas que Clooney vai encarnar a personagem do coronel Cathcart (que no filme de Nichols era interpretado por Martin Balsam).

O trabalho mais recente de George Clooney é o filme Suburbicon, uma comédia sanguinolenta escrita pelos irmãos Coen e interpretada por Matt Damon e Julianne Moore, que teve estreia mundial no último Festival de Veneza.

PUB