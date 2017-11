Depois dos rumores sobre a situação financeira e gastos excessivos de Johnny Depp, sabe-se que o actor vendeu recentemente a sua última penthouse, em Los Angeles, escreve a WWD.

Situada no topo do prédio Art Deco Eastern Columbia Lofts, no centro da cidade, a casa tinha um quarto e foi vendida por 1,4 milhões de dólares, cerca de 1,2 milhões de euros.

Junta-se, assim, mais uma penthouse às quatro já vendidas. Segundo Kevin Dees, da agência imobiliária The Agency, depois de um ano a tentar vender a última penthouse em Los Angeles, o actor de Piratas das Caraíbas ganhou um total de cerca de 11 milhões de dólares, menos de dez milhões de euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na última década, Johnny Depp pagou mais de sete milhões de dólares por todos os apartamentos. Três deles foram transformadas em espaços para morar. Os outros dois foram transformadas num estúdio de arte e numa suite para convidados. No total, o actor tinha nove quartos e 14 casas de banho.

Estes espaços foram colocados à venda em Setembro de 2016, depois da separação da modelo e actriz Amber Heard.

Além destas cinco penthouses, o actor tem também uma propriedade em Le Plan-de-la-Tour, no sul da França; uma fazenda de cavalos no Kentucky; uma ilha nas Bahamas e uma mansão na Sunset Strip em West Hollywood.

