O famoso desfile da marca norte-americana de lingerie Victoria's Secret vai ser em Xangai, já na próxima segunda-feira e ainda há presenças por confirmar. No entanto, há pelo menos uma que é já certo que não marcará presença: Gigi Hadid.

A modelo não explicou quais são as razões por que lhe foi vedada a entrada no país, mas declarou num tweet como se sente triste por não estar com a sua família Victoria's Secret. E deixa desejos de boa sorte para as suas companheiras e a promessa de desfilar no próximo ano.

Foto Em 2016, a modelo no desfile em Paris Charles Platiau

Apesar de não revelar as razões porque não obteve visto, vários meios de comunicação social avançam que o impedimento poderá estar relacionado com uma brincadeira que Gigi Hadid fez e publicou nas redes sociais, um vídeo que a mostrava com um biscoito em forma de Buda e com o qual brincava de uma forma que foi muito mal vista pela comunidade chinesa. A modelo foi muito criticada e acabaria por retirar o vídeo das redes sociais e pedir desculpas em inglês e em mandarim.

Há mais presenças que estão por confirmar, avança o El País, entre elas a da cantora Katy Perry – neste caso porque actuou em Taipé, em Taiwan, uma região que a China não reconhece como país, em 2015. Entre as modelos que não sabem ainda se irão desfilar estão os nomes das russas Julia Belyakova, Kate Grigorieva e Irina Sharipova, e da ucraniana Dasha Khlystun.

