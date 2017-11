Use-o às riscas, às bolinhas, branco, preto ou colorido, mas de preferência quente, já que o Dia Nacional do Pijama é comemorado na estação mais fria do ano.

Há dias para tudo e para o pijama também, não pela peça de roupa propriamente dita, mas porque 20 de Novembro marca a aprovação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças (1989) e todas elas têm direito a uma casa, o sítio mais apropriado para vestir o pijama. Assim, desde 2012 que a Associação Mundos de Vida, que trabalha com crianças institucionalizadas, propõe que, neste dia, os alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo vão para a escola de pijama vestido para lembrar que todos têm direito a uma família e ao conforto de um lar.

Este é um dia que é trabalhado previamente entre os educadores de infância e professores com as crianças e os pais. A associação defende que este deve ser um dia educativo, de promoção de valores como a solidariedade, mas também um dia de ligação entre a família e a escola.

As marcas estão atentas às efemérides e, tal como acontece com o Halloween, depressa criaram propostas e sugestões para este dia. Por exemplo, a C&A seleccionou alguns pijamas com as personagens preferidas dos mais novos, entre as quais se encontram os Minions, o Faísca McQueen ou a Hello Kitty. Os preços variam entre os 12,90 aos 14,90 euros. Para os fãs de Star Wars, a marca também lançou recentemente pijamas e pantufas alusivas à saga.

Se não quiser que o Darth Vader invada os seus sonhos, pode encontrar na Women'secrets alguns pijamas alusivos ao Natal e onde vermelho é a cor predominante. Caso prefira pijamas com cores mais discretas, pode encontrá-los na Intimissimi, tanto para homem como para mulher.

Ainda com o intuito de celebrar esta data, a agência de viagens Lynx Travel propõe uma caminhada para toda a família, em que o traje não é a roupa de fitness, mas o pijama. O evento será no dia 24, sexta-feira, em Lisboa, para que toda a família possa participar.

Texto editado por Bárbara Wong

