O designer de 88 anos, Milton Glaser, conhecido mundialmente pelo logotipo I love NY, desenhou recentemente dois pares de óculos de sol para a Classics Specs, uma empresa de Brooklyn. Os dois modelos ficaram disponíveis na quinta-feira, no site da marca.

Um deles chama-se Foldo e tem dobradiças especiais que permitem que as astes se abram de maneira a que o par de óculos fique completamente plano. O outro, chamado Boldo, possui protecções laterais, e é inspirado no Steampunk, um subgénero de ficção científica.

Todavia, o designer diz não saber como os consumidores vão reagir a estes modelos, que vão custar 150 dólares (128 euros). “Por que é que as pessoas gostam de certas coisas? É um grande mistério. Por que é que algumas pessoas dizem ‘Eu gosto do azul? Eu adoro o azul’. O que é que isso significa? O que é que tu adoras no azul? Não entendo por que é que algumas pessoas odeiam sushi e outras adoram", reflecte Milton Glaser, numa entrevista publicada pela Classic Specs.

O veterano e professor de design acrescentou que não existe nenhuma fórmula para o resultado criativo. E explicou que quando criou o logotipo I love NY não sabia que a marca ia tornar-se conhecida internacionalmente. "A busca pelo milagre é a melhor parte das artes criativas.”

Apesar das colecções da marca norte-americana não terem nada a ver com os modelos vanguardistas de Milton Glaser, a Classic Specs deu liberdade ao designer para criar o que quisesse. Independentemente do sucesso que os modelos venham a ter, o designer não pretende entrar agora no mundo da moda. “Sempre evitei que o mundo da moda fizesse parte da minha vida. Não faz muito sentido para mim.”

