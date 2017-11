Sylvester Stallone foi acusado de ter agredido sexualmente uma fã de 16 anos, na década de 1980, enquanto filmava Over the Top, e de terá ameaçado bater-lhe se fizesse queixa. O actor de 71 anos negou as alegações, noticiadas pelo Daily Mail, através da porta-voz Michelle Bega, que descreveu a queixa como uma "história categoricamente falsa e ridícula".

A notícia, publicada online quinta-feira à tarde, refere um relatório da polícia datado de 1986, sobre uma rapariga cujo nome não é mencionado. A adolescente terá alegadamente conhecido o actor (na altura com 40 anos) no Hotel Hilton, em Las Vegas, onde decorriam as gravações do filme, e recebeu uma chave do quarto de Stallone. Esta contou à polícia que foi intimidada a fazer sexo com Michael 'Mike' De Luca, o guarda-costas do actor, quando já estava no interior do quarto.

A menor alega ainda que o actor terá ameaçado "bater na [sua] cabeça" se contasse a alguém, já que os dois homens eram casados. A jovem decidiu não apresentar queixa, por sentir-se "humilhada e envergonhada". De acordo com o relatório – cuja veracidade foi confirmada ao Daily Mail por fonte da polícia de Las Vegas da altura –, uma amiga da alegada vítima falou com um funcionário do hotel, que então pediu ajuda à polícia. Contactada pelas autoridades, a adolescente deu o seu testemunho, mas não quis avançar com a queixa.

Segundo o Hollywood Reporter, a polícia de Las Vegas diz que a cópia do relatório "parece ser" autêntica. Contudo, não há registo nenhum do mesmo em arquivo, tendo em conta todo o tempo que passou. Por isso, não há forma de determinar com certeza a autenticidade da cópia obtida pelo Daily Mail.

"Ninguém estava ciente desta história até ter sido publicada hoje, incluíndo o senhor Stallone", comenta ainda a porta-voz do actor. "Em nenhuma altura o senhor Stallone foi contactado por quaisquer autoridades ou qualquer outra pessoa em relação a este assunto."

