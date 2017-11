No Reservado ao Público desta semana, olhamos para o tema da exclusão social.

PUB

Falámos com uma das jornalistas do PÚBLICO que se dedicam a escrever sobre estas realidades. Ana Cristina Pereira conta-nos como é acompanhar as histórias de pessoas em situação de sem-abrigo.

PUB

O livro Vozes do Silêncio – um grupo de sem-abrigo à conquista de cidadania foi lançado no início de Novembro, coordenado pela jornalista Ana Cristina Pereira e pela plataforma As Vozes do Silêncio. A apresentação em Lisboa tem lugar nesta quinta-feira, no auditório do PÚBLICO.

O podcast Reservado ao Público também está disponível no iTunes, no Soundcloud e nas apps para podcasts. Descubra mais podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

PUB