A partir desta sexta-feira e durante os próximos dias, estão “reunidas condições favoráveis à propagação de incêndios rurais na eventualidade de se verificarem ignições do material lenhoso”, diz comunicado da Protecção Civil. As causas prendem-se ao tempo seco e subida de temperatura para valores acima da média para a época do ano, informação que foi dada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A juntar a estes factores está a seca que o país tem vindo a atravessar. Existe também um grande acumulado de material “suscetível de arder rápida e violentamente nos espaços florestais”, lê-se no comunicado.

A Protecção Civil alerta para que sejam tomadas medidas de prevenção no âmbito de comportamentos individuais e medidas cautelares ao risco de incêndios rurais.

Para os locais com índice de risco superior ao nível “Elevado”, a ANPC relembra que é proibida “a realização de queimadas”. Quanto às zonas de risco temporal de incêndio superior ao nível “Muito Elevado”, a proibição de certos comportamentos como a realização de fogueiras, utilização de equipamentos de queima e de combustão ou fumar em espaços florestais, continua em vigor.

A ANPC alerta ainda para o respeito das proibições e para o seguimento das informações relativas ao perigo de incêndios nos sites da ANPC, IPMA, e também dos “Gabinetes Técnicos Florestais, das Câmaras Municipais e dos Corpos de Bombeiros das diversas localidades”.

