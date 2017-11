Francisco George toma posse como presidente nacional da Cruz Vermelha Portuguesa dentro de uma semana, numa cerimónia que contará com a presença do primeiro-ministro.

Segundo um comunicado enviado à agência Lusa pela Cruz Vermelha, durante a cerimónia de tomada de posse será feita uma apresentação "sobre o rumo estratégico" para a instituição.

A tomada de posse está marcada para dia 23 de Novembro da parte da tarde, na sede nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, em Lisboa, e contará com a presença do primeiro-ministro e dos ministros da Defesa, do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, bem como do ministro da Saúde.

Francisco George terminou no mês passado a sua carreira de 44 anos na administração pública, 12 deles como director-geral da Saúde.

O Conselho Supremo da Cruz Vermelha Portuguesa elegeu por unanimidade, no passado dia 26 de Outubro, Francisco George como novo presidente nacional, o responsável máximo, da Cruz Vermelha Portuguesa.

A Cruz Vermelha Portuguesa é uma instituição humanitária não-governamental de carácter voluntário e de interesse público, sem fins lucrativos.

