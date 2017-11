O PSD e o CDS propuseram que a comissão técnica independente alargue os seus trabalhos aos incêndios de 15 de Outubro no centro do país. A proposta foi feita na conferência de líderes desta manhã e foi “bem acolhida”, segundo Hugo Soares, líder da bancada social-democrata.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, vai contactar os membros da comissão – liderada por João Guerreiro – para saber se há disponibilidade para fazer um trabalho idêntico ao realizado sobre os fogos de Junho em Pedrógão Grande.

“A comissão técnica independente deve aproveitar todo o seu know how para estender aos incêndios de 15 de Outubro, para se poder perceber o que aconteceu e o que falhou e para que não se volte a repetir”, afirmou Hugo Soares, no final da conferência de líderes. Ao seu lado, a vice-presidente da bancada do CDS, Cecília Meireles, salientou a utilidade da comissão e rejeitou a ideia de que poderá haver repetição nos relatórios finais. “Acho que não deve haver. Estamos a falar de eventos diferentes entre si, apesar das consequências trágicas dos dois”, afirmou a deputada.

Caso os membros da comissão estejam disponíveis para retomar o trabalho, a proposta será discutida a 29 de Novembro, dia em que o PSD propôs um pacote de medidas relacionadas com os apoios às vítimas dos incêndios que não tenham sido contempladas no âmbito do Orçamento do Estado para 2018.

As iniciativas prendem-se com as medidas de apoio às empresas e retoma da actividade económica nas zonas afectadas e com um programa nacional de recuperação de habitações bem como a criação de uma unidade militar de emergências e a obrigação de realização de concursos para a escolha dos cargos dirigentes do sistema de protecção civil. Outras propostas das restantes bancadas podem vir a ser arrastadas para este debate.

