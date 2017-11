O Governo comprometeu-se com o Partido Ecologista Os Verdes (PEV) a reduzir o tamanho máximo das turmas do ensino básico em pelo menos dois alunos já a partir de Setembro. A mudança será feita de forma faseada em cada ano de início de ciclo, ou seja, no 1.º ano, no 5.º e no 7.º ano. O primeiro ano passa assim de um máximo de 26 para 24 alunos, enquanto do 5.º ao 9.º so limite máximo passa a ser de 28 alunos por turma. No ano lectivo 2019/20 serão os dois primeiros anos de cada ciclo a verem reduzidos a sua capacidade máxima e assim sucessivamente.

Desta forma, estende-se a todas as escolas a medida de redução do tamanho das turmas que já entrou em vigor este ano para os estabelecimentos de ensino integrados nos territórios educativos de intervenção prioritária, que abrangeu 137 agrupamentos.

Além desta alteração ao OE2018 que já tem a aceitação dos socialistas, o PEV vai propor também que a redução das turmas seja aplicada igualmente no ensino secundário para um máximo de 28 alunos. Mas esta proposta não tem ainda o ok do Governo, disse ao PÚBLICO a deputada Heloísa Apolónia.

A ecologista lembra que a questão da redução de turmas tem sido debatida há muito tempo no Parlamento, incluindo com propostas dos Verdes. Ter menos alunos por turma significa ter “melhores condições de aprendizagem na sala”, mas a mudança implica também “mais recursos e reorganização das escolas”, admite a deputada.

A aplicação faseada permitirá manter a coesão das turmas que já estão em funcionamento em cada ciclo sem separar os alunos, argumenta Heloísa Apolónia, acrescentando que vai possibilitar às escolas fazer a “adaptação necessária” de instalações e organização de pessoal docente e auxiliar.

No texto do Orçamento não está definido o número de alunos que serão reduzidos por turma, já que isso é matéria que será definida por portaria do Ministério da Educação, mas Heloísa Apolónia tem o compromisso do Governo de serem “pelo menos menos dois”. A intenção de Os Verdes é “voltar aos valores de antes de 2013”.

