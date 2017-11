Era 10 horas de 42 minutos quando Pedro Siza Vieira, o novo ministro Adjunto de António Costa, começou a discursar pela primeira vez na Assembleia da República, praticamente um mês depois de tomar posse. "Sinto-me particulamente honrado dado que é a primeira vez que intervenho nesta Assembleia e nesta sala. Ficará na minha memória, espero que por boas razões", disse o ministro.

PUB

Logo na primeira resposta, a um deputado do PSD, o ministro admitiu baixar os preços das portagens do interior, como forma de aumentar a competitividade das zonas mais periféricas. "Nenhum instrumento será descartado. Nem a revisão das portagens nas vias rodoviárias do interior será descartada", disse. Foi a primeira notícia da sua audição na Comissão de Orçamento e Finanças.

Na introdução, Siza Vieira tinha demonstrado uma certa necessidade de explicar que tarefas a orgânica do Governo reservou para o seu ministério - já que Eduardo Cabrita, o seu antecessor, levou consigo para a Administração Interna, todas as pastas que tutelava.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"As funções do ministro Adjunto na orgânica do Governo são peculiares", assumiu o governante, explicando de seguida que a sua principal responsabilidade é acompanhar medidas interministeriais e alguns programas como o Capitalizar, o Interface, parte do Internacionalizar ou a Unidade de Missão para a Valorização do Interior (que que inclui o programa de revitalização do Pinhal Interior na sequência dos incêndios deste Verão).

Em doze minutos de intervenção, Siza Veira explicou os seus dois focos "motivadores e interpelantes": reforçar a competitividade da economia e levar a cabo uma estratégia de desenvolvimento do interior. "Não se pode pensar na competitividade da economia sem coesão social", defendeu.

A atracção de empresas para o interior será uma prioridade. Como prova dessa aposta no investimento, o ministro anunciou também que estão a ser desenvolvidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em conjunto com a AICEP "acções de investimento estrangeiro dirigido ao interior". A primeira dessas acções está marcada para o dia 24 de Novembro, em Santa Comba Dão.

PUB