Pedro Siza Vieira, o ministro adjunto, está esta quinta-feira a ser ouvido pelos deputados no Parlamento e numa longa conversa sobre as medidas que devem ser tomadas para o interior do país, admitiu que é preciso pensar em propostas fiscais para "relocalização" de empresas e de pessoas.

PUB

Nesta primeira aparição em público, Siza Vieira acabou por ter de defender a sua pasta, dizendo que não é "um ministério fantasma" e que o que faz não é "exprimir ideias genéricas e intenções mais do que medidas concretas". "Tenho de discordar. Em qualquer administração, um dos problemas mais importantes é a de coordenação de vários departamentos. É o que me cebe assegurar, a coordenação de medidas interministeriais", disse em resposta ao deputado Helder Amaral, do CDS.

"Podemos pensar em atribuir benefícios à relocalização de empresas e pessoas para o interior. Medidas fiscais que possam atrair a relocalização de pessoas e a de localização de actividades de formação profissional são as que estão a ser estudadas", disse no debate sobre o Orçamento do Estado para 2018.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ministro, que sentiu a necessidade de explicar aos deputados o que fazia na sua intervenção inicial, contou que as maiores dificuldades sentidas nos contactos com os investidores internacionais é "precisamente a atractividade de mão de obra qualificada". Para resolver esse problema, disse, é preciso ter no interior as escolas de formação profissional do Instituto de Emprego e Formação Profissional para, com isso, ter a "capacidade de dirigir formações aos sectores nos quais as empresas têm necessidade".

No debate, Siza Vieira já tinha admitido nova redução de portagens no interior, e acrescentou que estava a pensar em novas reduções para o serviço de transporte pesado e de mercadorias. O elevado custo de contexto para as empresas é, defendeu "peso importante para a atractividade na localização seja da agricultura seja da indústria o interior".

O primeiro debate entre o ministro e dos deputados tem sido sobretudo sobre o que fazer ao interior, mas também sobre as medidas que o Governo está a tomar para a reconstrução depois dos incêndios. O governante conta que aceitou ser ministro porque ficou "chocado" com os incêndios. "Se aceitei, é porque me inquieta a situação e espero contribuir para que elas não se repitam", afirmou. E se admite que os incêndios não mudaram por aí além a política do Governo, "as tragédias mudaram a noção da urgência. Muito maior esforço ao nível da recuperação".

PUB