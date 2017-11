O presidente da Câmara de Viseu e ex-secretário de Estado da Economia e Desenvolvimento Regional de Governo de Passos Coelho, António Almeida Henriques, é o mandatário nacional da candidatura de Pedro Santana Lopes à liderança do PSD.

O mandatário nacional da candidatura vai ser apresentado nesta sexta-feira ao meio-dia na sede de candidatura de Santana Lopes, em Lisboa.

Ao que foi possível apurar, Santana Lopes convidou o médico dentista e antigo deputado André Brandão para ser o relator do programa para a área da Saúde, que vai fazer parte da moção de estratégia do candidato. André Brandão, que foi mandatário nacional da juventude da candidatura de Santana nas eleições internas de 2008, que perdeu para Manuela Ferreira Leite, foi o impulsionador do novo serviço de Medicina Dentária da Unidade de Saúde da Liberdade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, da qual o candidato à liderança do PSD foi provedor.

Nesta quinta-feira, o presidente da Juventude Social-Democrata, Simão Ribeiro, tornou público o seu apoio ao antigo primeiro-ministro, explicando que “Pedro Santana Lopes é o líder de que o PSD precisa neste momento”. Numa entrevista ao jornal electrónico Observador, o deputado afirmou que o PSD precisa de alguém que “entusiasme” e “galvanize” o partido, que protagonize uma política de proximidade ao estilo de Marcelo Rebelo de Sousa e que seja mais eficaz a “transmitir a mensagem”, muitas vezes difícil, dos sociais-democratas, tarefa em que, refere, Passos Coelho falhou na recta final do seu mandato.

Simão Ribeiro acrescenta ainda que “Pedro Santana Lopes, pelo seu perfil, terá melhores condições para ser o líder de que o PSD precisa neste momento. O PSD precisa de um líder entusiasta, com uma vertente dedicada ao social, ao contacto e à proximidade com as pessoas e Santana é mais capaz de galvanizar e mobilizar o partido para os combates eleitorais”, argumenta.

