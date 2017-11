Parece que Angola está a mudar

O novo Presidente angolano, João Lourenço, parece que está a querer fazer que prometeu no seu discurso de posse - um Presidente a combater a corrupção e os poderes instalados, e essencialmente sem “medo” de agir.

E estará a desligar-se do caminho percorrido pelo anterior Presidente, que só terá deixado de ser Presidente de Angola por estar muito doente e por haver cada vez mais descontentes face a uma presidência virada em torno de si mesmo e do seu clã familiar. A queda do valor do petróleo também não ajudou.

Antes de José Eduardo dos Santos sair, não só nomeou e renomeou os seus filhos e filhas, com Isabel dos Santos em destaque. João Lourenço parecia pretender combater este estado de coisas, e parece estar a fazê-lo. Um sinal importantíssimo disso é a exoneração, ontem, de Isabel dos Santos do cargo de presidente do conselho de administração da Sonangol.

Será um sinal de mudança e espera-se que este sinal seja o indício do começo de um caminho difícil mas o único possível. Se João Lourenço não seguisse esta via, seria ficar subjugado ao anterior Presidente, o que o anularia no curto prazo. Esperemos ver Angola a crescer muito mais igualitariamente, a não estar só virada para uma família e para os que em torno dela orbitavam. Esperemos que Angola consiga “explorar” tantas das suas riquezas que não só o petróleo.

E que se humanize e seja um exemplo para tantos países africanos.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Aviltaram o Panteão Nacional

Foi feito um banquete (a preço de saldo) no corpo central do Panteão Nacional, espaço de silêncio e respeito, onde os nossos melhores concidadãos - ali repousam. Sem exagero, um evento macabro. Naquele espaço fazem sentido concertos de música erudita, recitação poética e conferências/apresentações de escritores com seus livros. Como exemplo, assistimos a um brilhante concerto de música sinfónica em homenagem ao notável escritor Aquilino Ribeiro, aquando da sua transladação para o Panteão Nacional.

PSD/CDS são os autores da péssima lei que abriu portas àquele infeliz lauto repasto e quem o permitiu teve uma atitude miserável. O apuramento de responsabilidades já não vai a tempo de ter evitado o aviltamento. Quem lhe deu o aval deve ser demitido, já! A situação é indigna, no correcto juízo de António Costa, mas… também é indigno os monumentos, carregados da nossa milenar História, não terem meios financeiros e serem obrigados a mercantilizarem-se. Comentadores televisivos bem pagos dizem que o tema não é prioridade para debate nacional. Certamente, há matérias mais candentes, mas o património cultural faz parte do nosso ADN, devendo ser discutido, preservado, respeitado, valorizado e dotado de meios para ter vida. Violação dos nossos símbolos nacionais - nunca mais!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

