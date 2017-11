A companhia ferroviária japonesa Metropolitan Intercity Railway Company emitiu um pedido de desculpas depois de um dos seus comboios ter partido 20 segundos antes da hora prevista. O gerente do Tsukuba Express – o comboio que liga Tóquio e Tsukuba – pediu as “mais sinceras desculpas pelo inconveniente” causado, indica a BBC.

Num comunicado, a companhia afirmou que a saída do comboio estaria prevista para as 9h44m40 mas partiu às 9h44m20. Segundo o comunicado, a companhia ferroviária afirma que os funcionários não verificaram a tabela de horários.

Não houve, porém, nenhuma reclamação por parte dos passageiros. A linha do Tsukuba Express liga Akihabara, zona leste de Tóquio, a Tsukuba numa viagem de 45 minutos.

Segundo o Channel News Asia, os comboios japoneses são conhecidos pela sua pontualidade e uma diferença de 20 segundos pode levar os passageiros a perderem o comboio, resultando na perda de outros transportes de transbordo ao longo do percurso até ao destino. O pedido de desculpas tem suscitado reacções em redes sociais como o Twitter, que vão desde a incredulidade pelo pedido de desculpa até à utilização deste caso como um exemplo para outras companhias ferroviárias em que, supostamente, não há rigor no cumprimento de horários – nem a mesma atenção para com os passageiros.

