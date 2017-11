A ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta, exonerou as administrações de dois dos maiores hospitais públicos do país, em Luanda, avança a agência Lusa, citando despachos a que teve acesso esta quinta-feira, lê-se no Observador.

Para além das administrações, também o inspector-geral, António Armando, e o director nacional da Saúde, Miguel Oliveira, terão sido exonerados.

Nos despachos, com data de 13 de Novembro, a governante angolana determinou a exoneração dos directores geral, Maria Lina Antunes, clínico, Fortunato Silva, administrativo, Nair da Costa, e pedagógico e científico, Júlio dos Santos, do Hospital Américo Boavida.

A decisão da tutelar da pasta da Saúde é conhecida um dia depois de o novo chefe de Estado de Angola, João Lourenço, ter exonerado da presidência da Sonagol a filha do seu antecessor, Isabel dos Santos. Será substituída por Carlos Saturnino.

O afastamento da filha mais velha do ex-Presidente angolano lançou dúvidas sobre o futuro da participação da Sonangol no BCP.

A reforma interna de João Lourenço já tinha declarado fim aos contratos de gestão de dois canais de televisão públicos com empresas de dois filhos de Eduardo dos Santos e a nomeação de novas chefias, com nomes da sua equipa.

