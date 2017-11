O estado norte-americano do Ohio cancelou a execução de um homem de 69 anos, condenado por homicídio, porque, nesta quarta-feira, os responsáveis pela administração da injecção letal não conseguiram encontrar uma veia adequada para o efeito no corpo do recluso.

Segundo explicaram as autoridades, Alva Campbell sofre de várias doenças, incluindo cancro, doença pulmonar, asma, problemas cardíacos, e utiliza um andarilho e uma bolsa de colostomia. Por isso argumentou, através do seu advogado, que estava demasiado doente para lhe ser administrada a injecção letal. “Ele avisou-os durante meses que isto iria ser um problema”, disse David Stebbins, advogado de Campbell.

Esta é apenas a terceira vez em que uma execução é cancelada depois do início do processo nos Estados Unidos. Agora, a execução de Campbell foi adiada para Junho de 2019.

Segundo os jornalistas que testemunharam a tentativa de execução, a equipa médica do estabelecimento prisional demorou pelo menos 25 minutos até desistir, tempo durante o qual tentou injectar Campbell duas vezes em cada braço e uma na perna direita. Além disso, o jornal Columbus Dispatch relata que, aparentemente, o recluso começou, a determinado momento, a chorar.

Antes desta sentença, Campbell já havia cumprido 20 anos de uma pena de prisão perpétua por ter assassinado um homem na cidade de Cleveland, antes de ser libertado em 1992 por um comité responsável pela liberdade condicional. Cinco anos depois, foi novamente detido por roubo na cidade de Columbus e fingiu estar paralisado quando chegou o dia do julgamento. Devido a esta falsa paralisia foi transportado para o tribunal numa cadeira de rodas, até que atacou a agente que o levava, roubou-lhe a arma e fugiu, segundo a descrição Reuters, citando documentos judiciais. Durante a fuga roubou um carro e matou a tiro um jovem de 18 anos. Como consequência, em 1997, foi colocado no corredor da morte.

