A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou o pacote fiscal proposto por Donald Trump. A bola passa agora para o Senado.

Segundo a Reuters, Trump dirigiu-se ao Capitólio antes da votação para apelar aos membros do Partido Republicano na Câmara dos Representantes que aprovassem esta proposta, que pode ser a primeira grande vitória legislativa do Presidente. Por outro lado, os democratas argumentam que o pacote fiscal é uma cedência aos mais ricos e às empresas, ao contrário do que foi dito por Trump.

“Um código fiscal simples, justo e competitivo vai ser o combustível para a nossa economia, e está ao nosso alcance. Agora é tempo de a aplicar”, disse Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, depois de ter sido conhecido que a proposta tinha sido aprovada com 227 votos a favor e 205 contra.

O Congresso norte-americano não revia detalhadamente o extenso código tributário dos EUA desde a presidência de Ronald Reagan. A medida aprovada pela Câmara dos Representantes não é tão extensa quanto o pacote apresentando por Reagan em 1986, mas é mais ambiciosa, de acordo com o que analisa a Reuters.

Agora, o desafio no Senado promete ser duro, já que os republicanos contam com uma maioria mínima. Trump não pode perder mais de dois votos no seio dos senadores do seu partido, numa altura em que existe algumas preocupações relativamente ao pacote fiscal, como por exemplo o impacto no défice federal, nos cuidados de saúde e a distribuição dos benefícios fiscais.

