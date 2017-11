As tradicionais iluminações de Natal e de final do ano na Madeira vão custar este ano 1,8 milhões de euros e incluir evocações aos 600 anos da descoberta da ilha, de acordo com fonte do governo regional.

Fazendo parte do cartaz do final do ano, as iluminações deste ano terão colorido, diversidade de luz e motivos natalícios tradicionais a lembrar a época, numa decoração assente nos edifícios, nas árvores e ruas.

"Todavia, houve um esforço para que o projecto deste ano tivesse alguma inovação, de modo a que a cidade ganhasse uma iluminação natalícia mais homogénea e atractiva, com clara alusão aos 600 anos do descobrimento das Ilhas do Porto Santo e da Madeira", explicou à Lusa fonte da secretaria regional do Turismo e Cultura.

Na quarta-feira iniciaram-se as comemorações dos 600 anos da descoberta do arquipélago e, a este propósito, "na noite de 31 de Dezembro para 01 de Janeiro, quatro letreiros - três no Funchal e um no Porto Santo - irão acender, numa alusão a estas comemorações".

As três ribeiras da cidade do Funchal irão ter, este ano, novos motivos, estando a secretaria e a empresa que venceu o concurso a colocar os elementos decorativos "mais altos" para que o efeito seja mais vistoso.

A principal rua de comércio da cidade, a Fernão Ornelas, terá este ano uma renovação, "com tons primordialmente dourados".

Para a criação dos efeitos previstos, serão usadas "cerca de um milhão de lâmpadas, brancas e coloridas, nas árvores e anfiteatro e 400 esferas tridimensionais nas rotundas".

Mantêm-se as iluminações dos pinheiros de Natal utilizados no ano passado, em homenagem à diáspora madeirense, à excepção do pinheiro que se encontrava na Praça do Carmo, que passa para a Praça Colombo, sendo nesta praça colocada ainda uma bola de grandes dimensões.

Já na Praça do Povo, erguer-se-á um pinheiro com 30 metros, com decoração, o que já no ano passado originou autênticas romarias devido ao cenário criado.

O concurso público internacional, adjudicado à empresa Luxstar pelo valor de 1,8 milhões de euros, teve como preço-base dois milhões e abarca a construção dos motivos decorativos, montagem e desmontagem das iluminações decorativas nas Festas de Natal e Fim de Ano 2017/2018 e nas Festas de Carnaval de 2018.

Apesar dos atrasos no visto do Tribunal de Contas, o presidente do Governo, Miguel Albuquerque, garantiu que tudo estaria montado a tempo, ou seja, para cumprir uma tradição de acender as luzes natalícias a 01 de Dezembro.

