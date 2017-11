Um incêndio destruiu, ao início da manhã desta quinta-feira, a antiga escola primária de Felgueiras, em Alfândega da Fé, que tinha sido recuperada por um promotor turístico privado envolvido na revitalização daquela aldeia do distrito de Bragança.

"Ardeu praticamente tudo", contou à agência Lusa a presidente da Câmara de Alfândega da Fé, Berta Nunes, que disse ter acabado de falar com o comandante dos bombeiros para fazer um ponto da situação.

O município tinha vendido a antiga escola primária ao promotor do empreendimento turístico, Nunes Azevedo, que está investir nas Felgueiras com a ambição de transformar a aldeia quase despovoada, com nove habitantes, num pólo turístico.

A antiga escola primária tinha sido recuperada e estava enquadrada no espaço de visitação e alojamento do empreendimento turístico, que alia o conceito de biodiversidade aos do turismo de saúde e cultural.

As autoridades desconhecem ainda a causa do incêndio, que provocou apenas danos materiais, com prejuízos "avultados" para o proprietário.

Felgueiras tem o estatuto da primeira aldeia portuguesa da Biosfera e o empreendimento turístico recebeu, em Abril, o "Instameet", um encontro de utilizadores da rede social "Instagram", que fotografaram e publicaram as imagens desta zona do Nordeste Transmontano.

