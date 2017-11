Quem não se lembra desta imagem que atire a primeira pedra: duas colinas verdes com um céu bem azulado nas suas costas e preenchido por algumas nuvens. O fundo do ambiente de trabalho do Windows XP é considerado a fotografia mais vista de sempre e tornou-se um ícone da Microsoft e do próprio autor da “Bliss” - o nome da fotografia -, Chuck O’Rear. Agora, 20 anos depois, o fotógrafo de natureza criou uma nova geração de papéis de parede, com três fotos que nos mostram “Novos Ângulos da América”. Desta vez, no entanto, as fotografias são verticais, para serem o fundo do nosso smartphone.

PUB

A iniciativa “Novos Ângulos da América” tem o cunho da companhia aérea Lufthansa, que viu nos novos ecrãs de excelência – os telemóveis – uma oportunidade para recriar o fenómeno que a “Bliss” foi nos computadores da Microsoft. O convite foi feito e, aos 74 anos, Chuck O’Rear montou uma selecção de três fotografias que pode descarregar para servirem de fundos às aplicações que tem no ecrã inicial. O fotógrafo cobriu três destinos cuja paisagem serve em si mesma como fundo para pensar numa viagem a Maroon Bells (Colorado), Peek-A-Boo Slot (Utah) ou White Pocket (Arizona).

Mas, se já viu as fotos e continua a pensar numa visita a estas paragens norte-americanas, há uma hipótese de garantir uma viagem para duas pessoas, se descarregar uma das três fotografias e publicar no Instagram com a hashtag #NewAnglesofAmerica com uma descrição que explique o motivo para querer explorar este espaço para além das fotografias. Um passeio de uma semana, com direito a alojamento, carro alugado, bilhetes de avião e, um bónus, uma sessão de treino de fotografia com o próprio Chuck O’Rear.

PUB

Os smartphones tornaram-se o novo computador, utilizados por quase todos e a quase toda a hora. Chuck O’Rear sabe disso e, apesar de desta vez a fotografia não ter sido acidental, como tinha sido a "Bliss", a expedição pelos locais dos Estados Unidos que dão um belo papel de parede desvendou as imagens que o fotógrafo norte-americano diz querer ver nos ecrãs dos telemóveis.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em meados dos anos 1990, o fotógrafo parou o carro na auto-estrada de Sonoma para preencher o fundo dos computadores da Microsoft. Hoje, Chuck O’Rear, depois de passar pela National Geographic e de ter um documentário acerca da “Bliss”, apresenta uma nova geração de fotografias para usar no fundo do seu ambiente de trabalho telefónico.

A Lufthansa justifica assim esta iniciativa: a companhia "pretende inspirar viagens no quotidiano das pessoas e esta campanha apanha realmente este espírito”, menciona Kristina Oestroem, directora de marketing EMEA, Grupo Lufthansa. “A paisagem americana tem locais belíssimos. O nosso trabalho foi ter de decidir somente três regiões para fotografar. Em conjunto com o nosso parceiro United, conseguimos viajar facilmente para essas três regiões que agora desafiamos os nossos clientes a explorar e que irão ficar famosas graças às fotografias de Chuck”, conclui.

Texto editado por Sandra Silva Costa

PUB