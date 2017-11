A fase final do Mundial de futebol de 2018 vai contar com dois estreantes absolutos e 20 repetentes de 2014, o que significa que "tombaram" 12 selecções, entre as quais três "pesos pesados", Itália, Holanda e Chile.

Na Rússia, reeditam a presença no Brasil o próprio conjunto 'canarinho', único totalista e com cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), e a Alemanha, campeã em título e quatro vezes vencedora da prova (1954, 1974, 1990 e 2014).

Os bicampeões Uruguai (1930 e 1950) e Argentina (1978 e 1986) e os campeões Inglaterra (1966), França (1998) e Espanha (2010) também selaram o apuramento.

Dos anteriores vencedores, só falta a Itália, que arrebatou quatro (1934, 1938, 1982 e 2006) e tinha estado nas últimas 14 fases finais, sendo que só falhara em 1930 (não aceitou convite) e 1958 (falhou qualificação). Vai ficar em casa 60 anos depois.

Em matéria de ausências, destaque ainda para a Holanda, "vice" em 1974, 1978 e 2010 e terceira na última edição (2014), e para o Chile, que conta nove presenças, com um terceiro posto em casa (1962), e é o actual bicampeão sul-americano em título.

No que se refere a presenças, e além das selecções campeãs, repetem 2014 a Rússia, qualificada como anfitriã, e ainda Colômbia, Bélgica, Portugal, Suíça, Croácia, México, Costa Rica, Coreia do Sul, Japão, Irão, Nigéria e Austrália.

Pelo contrário, e além de Itália, Holanda e Chile, mais nove formações "caíram", casos de Grécia, Argélia e Estados Unidos, que atingiram os "oitavos" há quatro anos, e ainda Equador, Bósnia-Herzegovina, Costa do Marfim, Gana, Honduras e Camarões, todas eliminadas na fase de grupos.

Em sentido inverso, voltam Sérvia e Dinamarca, após uma edição, Suécia, Polónia, Arábia Saudita e Tunísia, que falharam as duas últimas, o Senegal, depois de três de fora, Marrocos, que não comparecia desde 1998, Egipto, ausente desde 1990, e Peru, de volta 36 anos depois.

Por seu lado, a Islândia, que brilhou na última edição do Europeu, em 2016, ao atingir os quartos-de-final, e o Panamá são estreantes e vão aumentar para 79 o número de participantes em fases finais do Mundial.

Destaque ainda para o facto de pela quinta vez, e quarta consecutiva, estarem representados os cinco continentes, o que já havia acontecido em 1974, ano em que a Oceânia se estreou, por intermédio da Austrália, e se repete desde 2006.

O Mundial de futebol de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de Junho a 15 de Julho, sendo que o sorteio da fase final está marcado para 1 de Dezembro, no Kremlin, em Moscovo.

