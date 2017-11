Sérgio Conceição assinalou nesta quinta-feira que o primeiro jogo após os compromissos das selecções é sempre "difícil e perigoso". É isso que o treinador do FC Porto espera na antevisão do embate de sexta-feira com o Portimonense, nos 16 avos-de-final da Taça de Portugal de futebol.

PUB

"O primeiro jogo é sempre difícil e perigoso, mas estamos alertados e preparados para isso. Queremos dar uma resposta de acordo com aquilo que nós queremos e que é o nosso objectivo. Passar estas etapas, chegar à final e ganhar a Taça de Portugal", sublinhou Sérgio Conceição, recordando que o Portimonense, que no Estádio do Dragão perdeu por 5-2 na Liga, evoluiu como equipa e está mais consistente.

"Temos vindo a trabalhar e a corrigir alguns aspectos para chegar perto da perfeição, se é que isso existe, pois do outro lado temos um adversário que nos coloca sempre problemas", considerou o técnico, admitindo que no jogo de sexta-feira "o FC Porto tem mais a perder do que o Portimonense".

PUB

O treinador escusou-se a adiantar a equipa a utilizar na recepção ao Portimonense e garantiu que, como sempre, irá recorrer ao "onze" indicado para o jogo que tem pela frente, avaliando sempre quais os jogadores que estão em melhores condições. Certo é que Otávio, Marega, Soares e, mais recentemente, Herrera vão ficar fora dos convocados, por lesão.

"Se eu quisesse arriscar até poderia meter Herrera na lista, mas podia complicar e por precaução não vai estar convocado. Se fosse o último jogo da época até era capaz de o meter", justificou Sérgio Conceição, sem adiantar também se Iker Casillas irá regressar à baliza. "O João Costa tem evoluído de uma forma muito boa, assim como o Vaná. Os quatro guarda-redes do plantel estão a trabalhar de uma forma fantástica e é esse o lugar onde tenho mais dores de cabeça".



PUB