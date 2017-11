Jack Sock, o último dos oito a qualificar-se para as ATP World Tour Finals, em Londres, é o primeiro norte-americano a chegar às meias-finais desde 2007. O número nove do ranking derrotou Alexander Zverev, por 6-4, 1-6 e 6-4, garantiu o segundo lugar no Grupo Boris Becker, atrás de Roger Federer, e será o adversário de Grigor Dimitrov, no sábado.

Um break no sétimo jogo deu vantagem a Sock, que ainda teve de recuperar de 0-40, antes de fechar o set. Mas desapareceu na partida seguinte e Zverev tomou o controlo do encontro. Um break no início do terceiro set parecia ter destroçado Sock, que recebeu um ponto de penalidade por atirar uma bola para fora do court. Desde aí, o norte-americano venceu 17 dos 22 pontos seguintes e liderou por 4-1. Zverev ainda devolveu o break, mas, a 4-5, a sua oitava dupla-falta deu um match-point, concretizado após o 30.º erro do alemão.

Federer terminou o Grupo Boris Becker só com vitórias, o que acontece pela 10.ª vez em 15 participações nas ATP Finals. Apesar de ter perdido um tie-break no torneio pela primeira vez desde a final de 2012 — frente a Novak Djokovic (7-6, 7-5) —, o suíço acabou por impor-se a Marin Cilic (85.º), por 6-7 (5/7), 6-4 e 6-1, e obter a 13.ª vitória consecutiva, numa série iniciada em Xangai e que passou por Basileia e Londres.

Já sem hipóteses de passar às meias-finais, Cilic entrou bem no encontro, assinando 16 winners (de um total de 36) no set inicial, no qual Federer não aproveitou nenhum dos quatro break-points. Mas o número dois do ranking compensou logo de seguida: ao fim de uma hora e meia e seis oportunidades desperdiçadas, fez finalmente o break com que fechou o segundo set. O suíço voltou a quebrar o serviço de Cilic na ocasião seguinte (2-0) e não mais perdeu o ascendente sobre o croata.

“É bom jogar sem a pressão habitual. Amanhã, vou ver o encontro entre [Dominic] Thiem e [David] Goffin e relaxar um bocadinho”, adiantou Federer, referindo-se ao encontro que irá apurar o seu adversário nas meias-finais.

