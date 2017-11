Os três primeiros jogos entre Sporting e Famalicão foram festivais de golos como já não existem no futebol português: 11-0, 9-5 e 7-3, todos eles nos anos 1940, nos tempos em que os “leões” tinham os famosos “cinco violinos”. Nesta quinta-feira, em Alvalade, não se chegou a este ponto, e dois golos foram suficientes para o Sporting eliminar o Famalicão, em Alvalade, e seguir para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, com um triunfo por 2-0. Sebastián Coates e Bas Dost quebraram, na segunda parte, a resistência do quinto classificado da II Liga, que não se intimidou em Alvalade e mostrou bons argumentos para, quem sabe, regressar em breve à I Liga, onde já não mora desde 1994.

O Sporting chegou à pausa para as selecções de rastos, com um número invulgar de lesionados, e este seria o regresso à competição, já com alguns deles recuperados. Jorge Jesus escolheu uma equipa quase toda de primeira opções — Tobias entrou para o eixo da defesa, Petrovic foi titular no meio-campo, Jonathan para a esquerda e Coentrão teve um breve regresso às origens como extremo. Dizemos breve porque o lateral argentino lesionou-se logo aos 12’ (e pareceu grave) e Jesus teve de recuar Coentrão, fazendo entrar Gelson Martins, que tinha sido titular dois dias antes frente aos EUA.

Positivo/Negativo Positivo Rui Patrício Terá sido um jogo com mais trabalho do que estaria à espera, mas seja contra quem for, o guardião “leonino” está sempre atento. Nada passou por ele, nem um penálti.

Positivo Bruno Fernandes Um dos mais recentes internacionais portugueses só precisou de meia-hora para resolver o jogo, não com golos, mas com duas assistências perfeitas.

Positivo Rui Costa Exibição muito interessante do avançado emprestado pelo Portimonense ao Famalicão, que mostrou argumentos para jogar num nível mais alto. Teve o golo nos pés duas vezes, mas perdeu o duelo com Patrício em ambas. Negativo Petrovic Mais uma oportunidade desperdiçada pelo médio sérvio.

O primeiro sinal de perigo veio do visitante, com uma boa jogada individual, aos 2’, de Rui Costa que Rui Patrício desviou da sua baliza.

Depois, o Sporting acordou e empurrou a equipa orientada por Dito para o seu meio-campo. O Sporting andou por ali a circular a baliza de Gabriel Souza, mas sem grande efectividade.

Daniel Podence e Gelson bem se aproximaram, mas os remates e passes nunca tinham a melhor direcção. Nenhum deles ficou, no entanto, tão perto como Bruno César, que, de fora da área, acertou no poste. Também de fora da área, mas do outro lado, o veterano Vítor Lima testou a atenção de Patrício, aos 35’.

A primeira parte acabava com os “leões” a dominar, mas sem conseguirem fazer os famalicenses saírem da trincheira.

A segunda parte começou no mesmo tom, o domínio de quem tinha obrigação de dominar, a resistência de quem estava construído para resistir. O Famalicão voltou a aproveitar mais uma fresta, aos 58’, de novo com Lima a testar a atenção de Patrício, e, depois disto, Jesus não esperou mais. Tirou Petrovic (desinspirado), meteu Bruno Fernandes.

Foi com o médio em campo que o Sporting, finalmente, conseguiu desbloquear o jogo. Aos 65’, foi dele o pontapé de canto que levou a bola até à cabeça de Coates, para o marcador funcionar pela primeira vez. E foi dele também a assistência para o 2-0 de Bas Dost, aos 80’.

Mas o jogo ainda não tinha acabado. Aos 89’, Mattheus Oliveira, acabado de entrar, empurrou Anderson (em posição irregular) na área “leonina”, o árbitro marcou penálti, mas Patrício estava em noite inspirada e deteve o remate de Rui Costa.

Depois disto, o Sporting vai jogar a sua continuidade na Liga dos Campeões frente ao Olympiacos, o Famalicão recebe, coincidência das coincidências, o Sporting B.

