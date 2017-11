Uma estátua de Buda com cerca de 1700 anos foi divulgada esta quarta-feira no Paquistão, numa operação de captação do turismo mas também de afirmação política de defesa da harmonia religiosa naquele país asiático.

PUB

A estátua em causa, com cerca de 14 metros de altura, foi descoberta na estação arqueológica de Khyber Pakhtunkhwa, na província de Bhamala, inicialmente localizada em 1929. Na sequência de escavações que aí têm vindo a ser realizadas, foi agora encontrado este Buda, apresentado à comunicação social pelo líder da oposição no país, Imran Kahn.

“A peça remonta ao século III, o que faz deste Buda adormecido o mais antigo até agora conhecido”, disse, citado pela agência Reuters, Abdul Samad, director do Departamento de Arqueologia e Museus. “Nós descobrimos mais de 500 objectos e também esta relíquia de Buda”, acrescentou.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já Imran Kahn chamou a atenção para o facto de a descoberta, e agora a sua exposição pública, ser uma forma de “preservação deste sítio patrimonial que é valioso para o país”.

A região onde se encontra a estação arqueológica de Khyber Pakhtunkhwa foi outrora um importante centro da civilização budista, que se desenvolveu há mais de 23 séculos sob o reinado de Ashoka, da dinastia Mauryan.

Esta operação em volta do Buda adormecido coincide com o bloqueamento de vias de entrada na capital do país, Islamabad, com o objectivo do Governo de conter as ameaças de grupos radicais e de fundamentalistas islâmicos.

PUB