Legumes que tocam música e outras formas de Lavrar o Mar

Fazer pasta italiana e ouvir um concerto tocado com legumes são duas das propostas do projecto Lavrar o Mar – As Artes no Alto da Serra e na Costa Vicentina, com direcção artística de Giacomo Scalisi e Madalena Victorino, este ano na sua segunda edição, e que se propõe aprofundar o trabalho iniciado no ano passado para aproximar naquele território “públicos vindos de fora e aqui residentes”.

Tudo começa hoje, sexta-feira e sábado (sempre às 19h30) com Pasta e Basta – um mambo italiano, de Giacomo Scalisi, que acontecerá no Grupo Recreativo Folclórico do Rogil. O espectáculo tem percorrido outros pontos do país, sempre convidando os espectadores a literalmente meterem as mãos na massa – sim, tudo começa apenas com farinha e água e no final terá que haver massa comestível – enquanto vão descobrindo uma história escrita por Afonso Cruz. Há também uma sessão para famílias no dia 19 às 11h30.

A partir de 21 de Novembro e até 25 haverá Conciorto. Na lógica da relação com o território, o Lavrar o Mar associou-se ao Festival da Batata Doce e propõe este concerto no qual dois músicos italianos, Gian Luigi Carlone e Biagio Bagini, “tocam em beringelas, cenouras, courgettes, flautas transversais, sax e guitarras para um concerto que acontece quase dentro de uma horta".

Ao mesmo tempo realiza-se um jantar, no Restaurante Várzea - Horta e Bistro, em Alzejur, “com um menu de instrumentos musicais-vegetais, transformados em saborosos pratos vegetarianos pelo chef Luigi Gautero”. O concerto e jantar (15 euros, sem bebidas) começa sempre às 19h30. No dia 25 às 11h, no Mercado Semanal de Produtos Hortícolas de Alzejur, haverá um mini-concerto gratuito.

A programação do Lavrar o Mar inclui também teatro para crianças, com a peça Vassilissa (30 de Novembro e 1 de Dezembro), que será apresentada em Alzejur e Monchique e que conta a história da “passagem geracional de mãe para filha, do poder feminino da intuição, simbolizado pela boneca que Vassilissa guarda sempre no seu bolso” (o texto é de Bruno Stori, a encenação de Letizia Quintavalla e a interpretação de Suzana Branco).

Entre 28 de Dezembro e 1 de Janeiro de 2018 (sempre às 21h, à excepção de dia 1, que será às 17h), o Lavrar o Mar apresenta, numa tenda no Heliporto de Monchique, Klaxon, produção de novo circo da companhia Akoreacro, que se assume como “uma alquimia entre música e acrobacia” (7 euros para adultos, 5 euros para crianças). Na noite da passagem do ano o espectáculo estende-se até à meia-noite para que artistas e espectadores possam celebrar juntos a chegada de 2018.

