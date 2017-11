Durante os oito anos do mandato de Barack Obama, Pete Souza captou quase dois milhões de fotografias do Presidente dos Estados Unidos. Lusodescendente – os avós emigraram dos Açores –, Souza acompanhou Obama enquanto ainda estava no Senado e tornou-se no fotógrafo oficial da Casa Branca. No seu novo livro, partilha algumas das suas imagens preferidas.

Souza esteve presente em momentos altos da administração, como a aprovação da lei de cuidados de saúde, o famoso Obamacare; também nos momentos baixos e capturou momentos icónicos, inclusive da sala conhecida como Situation Room, enquanto figuras como o presidente, Hillary Clinton (na altura, secretária de Estado, o equivalente a ministra dos Negócios Estrangeiros) e o vice-presidente Joe Biden acompanhavam em directo a operação que levou à captura de Osama bin Laden, em 2011.

Foi uma espécie de mosca "com um talento notável para se fazer invisível", comenta Barack Obama, que escreveu o prefácio do livro, citado pelo Chicago Tribune. O ex-Presidente descreve Souza como alguém que se tornou "um amigo, um confidente e um irmão", com quem provavelmente passou mais tempo do que "com qualquer pessoa, além da família", durante estes oito anos.

O resultado está à vista. Obama: An Intimate Portrait é uma selecção de fotografias de bastidores, momentos cândidos e outros marcantes da antiga administração. Mostra o antigo chefe de Estado em momentos de alegria, contemplação e cansaço, a apoiar vítimas durante desastres, a brincar com a família ou a partilhar um olhar de cumplicidade com Michelle Obama. O livro inclui algumas imagens icónicas que correram o mundo – como a de um rapaz negro a tocar no cabelo do presidente, "Hair Like Mine" –, bem como outras nunca antes publicadas.

O livro está à venda online, em sites como Barnes & Noble e Amazon. Organizado por ordem cronológica, a edição de 352 páginas inclui comentários do próprio Souza. É o segundo livro do fotógrafo sobre Barack Obama. Depois de o ter acompanhado enquanto estava no senado e durante a primeira campanha eleitoral à presidência dos Estados Unidos, publicou, em 2008, The Rise of Barack Obama.

Souza foi também o fotógrafo oficial da Casa Branca durante os anos de presidência de Ronald Reagan. Em 1993 lançou o livro Unguarded Moments: Behind-The-Scenes Photographs of President Ronald Reagan. Já trabalhou para publicações como o Chicago Tribune e a National Geographic. Mais recentemente, tornou-se uma espécie de celebridade no Instagram, onde publica regularmente fotografias de Barack Obama, em jeito de crítica ao actual presidente dos Estados Unidos – nunca mencionado o seu nome. À data, soma 1,6 milhões de seguidores.

Quando à chegada à Arábia Saudita Melania enxotou a mão de Trump, Souza partilhou uma fotografias dos Obama de mãos dadas. Quando Trump deu falsamente a entender, durante um discurso, que tinha havido algum ataque na Suécia, mostrou uma fotografia da visita de Obama ao país escandinavo, em 2013. Num dos ataques mais evidentes, fez referência aos tweets de Trump, partilhando uma fotografia de Obama com o telefone, dizendo estar "contente pelo facto de que ele só escrevia tweets sobre factos".

Qual é a fotografia preferida de Souza? Apesar de muitas pessoas lhe perguntarem isso, simplesmente não é capaz de escolher, escreveu no Instagram em Janeiro. No entanto, consegue dizer qual foi o dia preferido: "Foi um sábado em Fevereiro de 2012. Washington estava debaixo de um nevão. Dormi no meu escritório, sabendo que provavelmente não conseguiria guiar até à Casa Branca no dia seguinte. E depois adivinhei... e sim, tive esperança... de que o Presidente dos Estados Unidos fosse um pai e brincasse com as suas meninas na neve. E brincou", escreveu sobre uma fotografia, que é um momento em família.

