Apesar do estrelato pertencer às irmãs e modelos Gigi e Bella Hadid, há uma prima que decidiu seguir-lhes os passos, mas como modelo plus size. A holandesa Joann van den Herik, filha de uma das irmãs de Yolanda Hadid, tem ganho prestígio no Instagram graças às publicações que faz sobre o seu corpo.

Com 18 anos, Joann já tem contrato com uma agência, mas confessou na rede social que já "odiou mostrar as formas do corpo", acrescentando que era insegura, uma vez que as pessoas lhe diziam que era demasiado gorda, feia, que não era saudável e que precisava de emagrecer. Contudo, actualmente, a jovem encontrou uma maneira saudável de lidar com as formas do seu corpo e tem como objectivo incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo.

Apesar de muitos dos seus seguidores terem elogiado a sua atitude, outros têm-na criticado dizendo que Johann não é se quer uma modelo plus size.

Indiferente às críticas, Joann van den Herik revela que elogia diariamente todas as partes do corpo e que olhar para as estrias como as malhas de um tigre e para as pernas como uma cauda de sereia. “Quando tu te sentes bem, saudável e feliz, o que interessa o que as outras pessoas pensam e como as outras pessoas são? A única pessoa que pode fazer com que gostes do teu corpo és tu próprio. Então olha para o teu corpo e tenta ver as coisas positivas em vez das negativas. Faz uma grande diferença”, escreveu na rede social.

Muitas pessoas falaram das semelhanças entre as irmãs Hadid e a prima, todavia, Joann van den Herik está a criar o seu próprio nicho, estabelecendo-se como activista.

