O ambiente é de festa e Drake está a cantar quando interrompe para se dirigir directamente a um homem que estava no meio do público. "Se não parares de tocar nas raparigas, eu mesmo vou aí e parto-te todo", ameaçou o rapper, em Sydney, Austrália.

PUB

Na discoteca Marquee, o cantor canadiano começou por pedir ao DJ que parasse a música e, de seguida, dirigiu-se ao fã, insistindo – numa linguagem bastante explícita – que desceria do palco para resolver o assunto, se ele não parasse de tocar nas mulheres que ali se encontravam, noticia a BBC.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O público foi ao rubro e o vídeo tornou-se viral, com inúmeros fãs a elogiarem a atitude do rapper, numa altura em que tanto se discute o assédio sexual na indústria do cinema e não só.

Drake não foi o primeiro a insurgir-se com algo que se passa na plateia, há um mês o cantor btitânico de hip hop Loyle Carner também expulsou um fã por estar a gritar comentários sexistas contra mulheres que estavam a ver o concerto.

PUB