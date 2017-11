A actriz Angelina Jolie condena a violência sexual infligida contra as jovens e mulheres rohingya, envolvidas no conflito étnico na Birmânia que separa a maioria budista da minoria de origem muçulmana, que está a ser expulsa e enviada para campos de refugiados no vizinho Bangladesh.

Mais de 600 mil rohingya fugiram desde Agosto, num cenário que um oficial das Nações Unidas (ONU) já classificou de "limpeza étnica". Em Vancouver, no Canadá, Jolie, enviada especial do comissário para os refugiados da ONU, disse a uma delegação do Bangladesh que pretende ir visitar as vítimas de violência sexual nos campos de refugiados.

Os militares de Mianmar já foram acusados de violações em massa e de outros crimes contra a humanidade, no domingo, por outro oficial das Nações UNidas, que visitou os campos de refugiados no Bangladesh. Pramila Patten, representante especial do secretário-geral da ONU para a violência sexual em conflitos, disse que levaria as acusações contra os militares de Mianmar ao Tribunal Penal Internacional em Haia.

