Mariana, a Miserável, e Maria Imaginário não queiram contar uma história cor-de-rosa, mas é esta a cor que usam, com ironia, para descrever os seus desgostos. As duas amigas apresentam a exposição “Love is a losing game”, na galeria Art Room, no Príncipe Real, em Lisboa, que pode ser visitada até ao dia 21 de Novembro.







