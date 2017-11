O rebentamento de uma caldeira numa habitação em Amarante provocou, esta quarta-feira, dois feridos graves, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais, que têm no local vários meios de socorro.

Segundo a corporação, o rebentamento aconteceu cerca das 18h, na localidade de Cepelos.

As duas vítimas, um casal de idosos que se encontrava na habitação, foram retiradas da casa com queimaduras e assistindo no local pelos bombeiros, disse à Lusa uma fonte no local.

