Uma mulher “foi atingida” por engano na sequência de uma perseguição policial na madrugada desta quarta-feira, segundo confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital da PSP de Lisboa. O Diário de Notícias escreve que a mulher, que circulava na Segunda Circular, em Lisboa (onde aconteceu o tiroteio entre a polícia e os assaltantes em fuga de uma caixa de multibanco, em Almada), acabou por morrer no local. Pensa-se que os elementos da PSP tenham confundido o carro da vítima com o dos assaltantes, que terão conseguido fugir.

Uma fonte da PSP do Comando Distrital de Setúbal explicou ao PÚBLICO que houve um assalto a uma caixa de multibanco em Almada. Foi registada uma explosão por volta das 03h da manhã que causou alguns danos no interior e exterior do banco mas quando a PSP se dirigiu ao local, já não encontrou os indivíduos responsáveis pelo assalto. Segundo a mesma fonte, terá sido avistada uma viatura suspeita em fuga, com dois indivíduos no interior. A partir daí, diz a fonte, as explicações passam para o domínio do Comando de Lisboa.

O PÚBLICO tentou, sem sucesso, saber mais informações junto da PSP. O Diário de Notícias escreve que o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, mas uma fonte do gabinete de comunicação da Polícia Judiciária diz desconhecer informações sobre o sucedido.

