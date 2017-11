A fonte da infecção com a bactéria Legionella que provocou o surto no Hospital São Francisco Xavier "estará no perímetro do hospital", disse nesta quarta-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, numa conferência de imprensa, confirmando a convicção revelada na semana passada pelo ministro da Saúde.

De resto, a directora-geral da Saúde adiantou apenas que as autoridades da Saúde têm uma "forte probabilidade" de saberem com mais exatidão qual é de facto a origem do surto (as redes de água quente, de água fria ou as torres de arrefecimento), sem, no entanto, tornar pública esta informação, uma vez que é baseada em resultados preliminares.

As conclusões destas análises às amostras de água recolhidas no hospital foram enviadas ao Ministério Público, para quem a Direcção-Geral da Saúde remete a divulgação das mesmas.

O surto já provocou cinco mortos e tem, segundo o mais recente balanço, 54 casos de infecção confirmados.

