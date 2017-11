Graça Freitas é candidata ao cargo de directora-geral da Saúde, adiantou a própria ao PÚBLICO. A responsável desempenha a função actualmente de forma interina desde a saída de Francisco George, a 20 de Outubro, por ter atingido o limite de idade para trabalhar na Administração Pública (70 anos).

Desde 1899, Portugal teve 19 directores-gerais da Saúde e entre eles houve apenas uma mulher, Maria Luísa Van Zeller.

A Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (Cresap) confirmou que recebeu sete candidaturas para a chefia da Direcção-Geral da Saúde. O prazo para envio decorreu entre os dias 30 de Outubro e 13 de Novembro.

O processo passa agora por uma fase de avaliação, que de forma geral tem levado cerca de dois meses a ficar concluída, dependendo do número de candidatos. Daqui resultará uma lista com três nomes, os considerados mais aptos para o cargo, para proposta de designação que é enviada ao Ministério da Saúde, que tutela a Direcção-Geral da Saúde. Caberá ao ministro Adalberto Campos Fernandes fazer a escolha final.

Antes de substituir interinamente Francisco George, Graça Freitas desempenhava as funções de subdirectora-geral da saúde, ligada sobretudo às questões da vacinação. Entre 1996 e 2005 foi chefe de Divisão de Doenças Transmissíveis da Direcção-Geral da Saúde e coordenadora do Programa Nacional de Vacinação.

George apoia outra candidata

Em Agosto, a SIC Notícias adiantou que o Ministério da Saúde patrocinava o nome de Raquel Duarte para directora-geral da Saúde, apesar de o gabinete do ministro Adalberto Campos Fernandes não ter confirmado oficialmente o apoio à médica. Raquel Duarte recolheu então o apoio de Francisco George, que disse ao PÚBLICO que “gostava que ela fosse directora-geral”.

Na Cresap estão também em fase de avaliação os candidatos ao lugar de director dos centros distritais da Segurança Social do Porto (15 candidaturas) e de Lisboa (20 candidaturas) e de director adjunto do centro distrital da Segurança Social do Porto (24 candidaturas).

