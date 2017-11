O prazer dos livros, conversas e música aliam-se durante três dias aos vinhos do Dão e levam 30 convidados a Viseu, em mais de 50 horas de programação, revelou a autarquia local.

De acordo com o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, esta é a melhor edição do festival literário Tinto no Branco, que serve para reforçar Viseu enquanto "cidade cultural e de destino vinhateiro".

"Estaremos seguramente hoje ao nível do que melhor se faz do ponto de vista internacional. São três dias muito intensos, de actividade diária, com números surpreendentes: 30 convidados, 30 eventos, 40 produtores e dois grandes cabeças de cartaz na abertura", sustentou o autarca, durante a apresentação do evento.

A terceira edição do festival literário Tinto no Branco terá lugar em Viseu de 1 a 3 de Dezembro, surgindo integrado no salão Vinhos de Inverno.

O momento alto do festival chega logo no arranque, a 1 de Dezembro, com uma conversa que senta à mesa o comediante britânico dos Monty Python Michael Palin e o humorista dos Gato Fedorento Ricardo Araújo Pereira.

Ao todo, a cidade de Viseu irá receber 30 convidados, em 30 momentos de programação, ao longo de mais de 50 horas, que incluem conversas literárias, exposições, performances e visitas guiadas, para além de ateliers infantis.

No leque de convidados figuram ainda Pedro Mexia, Francisco Viegas, Frei Bento Rodrigues, Nuno Júdice, Afonso Cruz, Daniel Oliveira ou Fernando Dacosta.

Ao longo dos três dias, o Solar do Vinho do Dão acolherá um salão de provas de vinhos dos produtores da região do Dão, com a gastronomia a ter também lugar de destaque, pela mão do chef Luís Almeida. A música também marcará presença, com o jovem músico português Benjamin, Virgem Suta, Francisco Cappelle, Adfectus, Tempo Singula' e ainda os DJ Gryzler e António Arede.

Segundo o vereador da Cultura, Jorge Sobrado, ao longo destes dias os "30 grandes nomes da literatura, do pensamento e da cultura serão acompanhados por 30 grandes vinhos do Dão". "Teremos em Viseu uma inédita e singular concentração de grandes nomes da literatura, grandes vinhos e alguns nomes emergentes da música. São estrelas neste firmamento que estarão no Solar do Vinho do Dão", apontou. No seu entender, este é um cocktail sedutor e atrativo, onde se juntam vinhos, literatura, conversas sabores e património.

"É uma oferta que preenche uma lacuna na área da literatura para a comunidade. É também um cocktail atractivo para turistas, sem desprimor para o turismo de autocarro, mas para o turismo cultural e qualificado", concluiu.

