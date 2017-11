Os negócios do grupo Sonae aceleram no terceiro trimestre, com forte contributo das vendas da Modelo Continente (MC) e da Worten. Na distribuição, e entre Julho e Setembro, as vendas superaram mais de mil milhões de euros, o valor mais alto de sempre para este período.

Comparativamente ao período homólogo, o crescimento das vendas da Sonae MC no trimestre cresceram 4,4%. No conjunto dos nove meses, aumentaram 5,1%. Em declarações ao PÚBLICO (propriedade da Sonae), Luís Filipe Reis, chief corporate center officer do grupo, admitiu que "as vendas da MC cresceram de forma surpreendente, ganhando quota de mercado e descolando dos restantes concorrentes". Para este crescimento contribuíram os supermercados de proximidade Meu Super e Continente Bom Dia.

Outro negócio “a ter um desempenho excepcional foi a Worten, que voltou a ganhar quota de mercado e com forte crescimento das vendas no e-commerce”, destacou Luís Filipe Reis.

Os dois negócios contribuíram para o crescimento do volume de negócios consolidado, que aumenta 6,9%, para 4115 milhões de euros nos primeiros nove meses. A rentabilidade dos negócios (EBITDA subjacente) aumentou 9,6%, para 221 milhões de euros.

O resultado líquido cresceu um milhão de euros no trimestre, mantendo-se estáveis os resultados dos primeiros nove meses, em 133 milhões de euros. No ano passado, os lucros tinham registado um impacto positivo de 56 milhões de euros na rubrica de itens não recorrentes, que não se repetiram em 2017.

A dívida líquida diminui 30 milhões de euros face ao período homólogo, para 1217 milhões de euros.

O investimento realizado nos diferentes negócios totalizou 202 milhões de euros no corrente ano e foi canalizado para o lançamento e desenvolvimento de novos negócios e reforço da internacionalização e do serviço ao cliente. No corrente ano, a Sonae criou 3000 empregos, mil dos quais no terceiro trimestre.

