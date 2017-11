Com 47 torneios realizados e apenas um por jogar, a luta pelo primeiro lugar na Race to Dubai resume-se a três jogadores. Na conclusão do DP World Tour Championship, que decorre entre quinta-feira e domingo no Dubai, apenas os ingleses Tommy Fleetwood e Justin Rose e o espanhol Sergio Garcia podem terminar a época como número um do European Tour.

Dotada com 6,8 milhões de euros em prémios (1,1 milhões para o vencedor) e tendo como palco o East Course do Jumeirah Golf Estates, a prova conta com os 60 primeiros jogadores na Race to Dubai, de 20 países diferentes, entre os quais nove do top-25 mundial – os mais bem cotados no ranking e os únicos do top-10 são o espanhol Jon Rahm e Justin Rose, respectivamente, 5.º e 6.º no ranking mundial.

Como líder da Race to Dubai com 4.235.987 pontos (ou euros), Fleetwood é o que está mais bem colocado para ser coroado. O European Tour atribui-lhe 73 por cento de hipóteses, com base em simulações, estatísticas, momento de forma e história no torneio. Rose tem 24% de probabilidades e Garcia apenas 3%.

Mas então quais são as conjugações de classificações que podem oferecer o primeiro lugar na Race to Dubai a cada um dos três jogadores?

Fleetwood só precisa de fazer igual ou melhor que Rose no torneio. E desde que Rose não termine o torneio no top-5 e que Garcia que não ganhe, até pode ficar no último lugar.

Rose tem menos 256.737 pontos do que Fleetwood, pelo que tem de conseguir no mínimo o quinto lugar isolado no torneio. Desde que Fleetwood não ganhe, o segundo lugar isolado seria suficiente para o inglês conquistar o seu segundo título na Race to Dubai. Memoravelmente, Rose venceu o último torneio de 2007, o Volvo Masters, para ultrapassar Ernie Els e assim vencer a Ordem de Mérito pela primeira vez.

Quanto a Garcia, terá de ganhar e esperar que Fleetwood conclua fora dos 11 primeiros e que Rose fique em quarto ou pior.

OS 10 primeiros na Race to Dubai final terão ao acesso ao bónus de cinco milhões de dólares a distribuir por eles, e neste capítulo qualquer um dos actuais 45 primeiros pode chegar lá.

O jovem inglês Matthew Fitzpatrick defende o título no torneio e forma com o compatriota Lee Westwood (2009) a dupla antigos campeões em campo.

O ano passado, Ricardo Melo Gouveia tornou-se o primeiro português a jogar este torneio, tendo sido 46.º empatado, e 54.º na Race to Dubai. Este ano ficou de fora, terminando em 115.º, mas mantendo o cartão do circuito através do top-10 na tabela da Access Series. O outro português que competiu no European Tour em 2017 foi Filipe Lima, concluindo em 138.º. Lima que falhou ontem o cut aos 72 buracos na Escola de Qualificação do European Tour.

