O Sporting anunciou esta quarta-feira ter chegado a acordo com o médio João Palhinha para a renovação do contrato, estendendo-se o novo vínculo com o clube até 2023.

Com o novo contrato, o jogador de 22 anos passa a ter uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, mais 15 milhões do que o valor anteriormente estipulado.

João Palhinha disputou esta época três partidas pelo Sporting, tendo aproveitado a oportunidade dada por Jorge Jesus no jogo da Taça de Portugal, frente ao Oleiros, para convencer o treinador. Palhinha assinou dois golos na vitória leonina e recolheu elogios de Jesus no final.

Depois de rodar ao serviço de Belenenses e Moreirense, Palhinha emerge como alternativa para a posição de William Carvalho, sendo uma aposta segura do clube de Alvalade.

