Campeão olímpico iraniano vende medalha para ajudar vítimas de terramoto

?????? ????? ???? ???? ?????? ??? ?? ??? ??? ?? ????? ????? ??? ???? ?? ???? ?? ????? ?????? ????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ???? ??? ??? ?? ????? ????? ??? ????? ???? ???? ??????? ?????? ??? 2016 ??? ?? ?? ???? ?? ?????. ?????? ????????? ??????? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ???: ???????????? ?? ??? ????? ??? ?? ????? ????? ??? ? ??? ????????? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ???‌ ?? ???????? ??? ???? ?? ???? ????? ?? ?? ??????? ?????? ?? ?? ?? ??? ???? ????????? ??????????????? ? ??? ????? ?? ?????? ?? ?? ????? ?????? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ?? ?? ???? ???? ?? ??????? ????? ? ????? ? ????? ??? ???????? ??????? ?? ???? ????? ??? ????? ??????? ?? ????? ?????? ??? ? ??? ?????? ???? ???? ???? ??? ?????. ??????? ?????? ????? ????? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ?????? ?????? ?? ??? ????? ?????? ???? ?? ??? ???? ???? ??????? ????? ??? ????? ??????? ? ???? ???? ??????? ?????? 2016 ??? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ??????? ? ???? ??? ?? ???? ????? ??? ??? ???? ?? ???? ?????? ? ????? ???? ?? ?? ?? ?? ????? ????? ??? ???? ?????? ???. ????? ????? ?? ?? ?????? ?? ??? ??? ??? ???? ???? ?? ?????? ??????? ? ?????????? ??? ?? ?? ????? ???? ??? ??? 26203390-26203418 ? ????? 09192787890 ? ?? ???? ????? olympic.iran@yahoo.com ?? ???? ???????.

A post shared by Kianoush Rostami (@kianoush_rostami) on Nov 13, 2017 at 11:31pm PST