A campanha “Jogos Solidários”, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), angariou 707.545 euros, montante que será usado, na totalidade, na reconstrução de casas de primeira habitação de famílias afectadas pelos incêndios que atingiram o centro do país.

Em comunicado, a FPF explicou que esse valor foi alcançado com as contribuições feitas através da linha telefónica criada para a campanha de solidariedade, donativos e as receitas dos jogos particulares Portugal-Arábia Saudita, que decorreu em Viseu, e Portugal-Estados Unidos, que se disputou e Leiria.

No encontro com os sauditas estiveram 6.778 pessoas nas bancadas do Estádio do Fontelo, enquanto que com os norte-americanos o Estádio Municipal de Leiria recebeu 19.016 adeptos.

Os incêndios florestais já provocaram este ano mais de 100 mortos, 64 dos quais a 17 de Junho em Pedrógão Grande e 45 resultaram dos fogos que a 15 de Outubro deflagraram em várias regiões da zona Centro.

