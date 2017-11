Benfica e FC Porto perderam nesta quarta-feira, em casa, na 5.ª jornada da FIBA Europa Cup, mas o futuro imediato é diferente para as duas equipas: os "encarnados" ficam, desde já, afastados da próxima fase da competição, enquanto os "dragões" partem para a última ronda da fase de grupos com possibilidades de seguirem em frente.

No pavilhão da Luz, o Benfica equilibrou o primeiro parcial, teve uma produção ofensiva acima da média, mas sucumbiu perante a eficácia de lançamento do Bakken Bears, perdendo por 95-107 com os dinamarqueses. Com este resultado, a quarta derrota consecutiva, o campeão português permanece no último lugar do Grupo B, do qual já não conseguirá sair na derradeira jornada.

Já o FC Porto, no Dragão Caixa, teve praticamente desde o início de correr atrás da desvantagem e conseguiu uma excelente recuperação no último período, ainda assim insuficiente para alcançar o terceiro triunfo consecutivo na prova. No Porto, venceu o Kataja Basket por 86-90, isolando-se no topo do Grupo C, no qual os "dragões" ocupam a terceira posição.

Na última ronda, o FC Porto joga em casa do Kapfenberg Bulls ainda com hipóteses de apuramento: nesta altura tem ete pontos e pode chegar aos nove, caso triunfe na Áustria.

