O grupo de rock norte-americano Queens Of The Stone Age junta-se ao cartaz do festival Nos Alive a 13 de Julho, no Passeio Marítimo de Algés, anunciou a promotora esta quarta-feira.

O grupo marcou para o corrente mês o arranque da digressão europeia do álbum Villains, editado em Agosto, mas a Portugal só regressam no Verão de 2018.

O festival Nos Alive decorrerá de 12 a 14 de Julho em Oeiras, e os Queens of The Stone Age são o segundo nome anunciado do cartaz, do qual fazem parte também os The National.

Produzido por Mark Ronson, Villains sucede a ...Like a Clockwork, de 2013, e quando saiu, no Verão, Josh Homme, guitarrista e vocalista da banda, garantiu que o título do álbum nada tinha de político, nem remetia para a política norte-americana.

Em declarações à revista New Musical Express, John Homme explicou que decidiu trabalhar com Mark Ronson depois de ter ouvido o tema Uptown funk" (que Ronson escreveu para Bruno Mars) e de terem colaborado juntos com Lady Gaga.

Ainda a largos meses do calendário preenchido de festivais de Verão, algumas promotoras têm vindo a anunciar alguns nomes para as próximas edições, sobretudo por causa da venda antecipada de bilhetes e passes por altura do Natal.

Esta quarta-feira, o festival EDPCoolJazz revelou o primeiro nome para 2018, com o músico norte-americano Gregory Porter escalado para actuar a 20 de Julho nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras.

Bruno Mars foi o primeiro, e até agora único, nome anunciado para o Rock in Rio Lisboa, que ocupará o Parque da Bela Vista nos dias 23, 24, 29 e 30 de Junho.

Na área do metal, a próxima edição do Barroselas Me-talfest, a decorrer de 27 a 29 de Abril, vai contar com nomes como os norte-americanos Suffocation, os noruegueses Carpathian Forest e os suecos Nifelheim, enquanto o festival de Vagos já anunciou Cradle of Filth, Converge, Ensiferum e Dragonforce, entre outros.

Mesmo ainda sem nomes anunciados, o Nos Primavera Sound, de 7 a 9 de Junho no Porto, já esgotou o primeiro lote de passes mais baratos, a 85 euros.

Também o Super Bock Super Rock, marcado de 19 a 21 de Julho, e o Vodafone Paredes de Coura, de 15 a 18 de Agosto, não têm ainda artistas anunciados.

