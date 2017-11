Jovem Excelso Happy, o primeiro álbum, editado há quatro anos, não deixava margem para enganos. Os Putas Bêbadas, banda ligada ao colectivo Cafetra, faziam noise-rock no fio da navalha, levavam o hardcore a passear por novas iconoclastias, construíam e reconstruíam no tempo que durava o curto mas intenso assalto sónico de cada uma das canções. O álbum de estreia pôs Julian Cope, entre outros, em êxtase — divulgou-o como o seu álbum do mês em Julho de 2013. O novo deverá provocar reacções semelhantes.

Orgulho de Ex-Buds é o título do novo registo e assinala, por exemplo, a chegada dos Putas Bêbadas à era da boa vocalização em auto-tune. Nada se perde, tudo se transforma: noise-rock com melodia bem desenhada e palavras que são retrato/comentário íntimo/social de humor nonsense (muito sério) a irromperem entre as barreiras de distorção e a secção rítmica febril. Está tudo em Proteína, Fada do lar ou Cruzeiro de velhos, títulos de algumas das novas canções. Iremos ouvi-las todas este sábado, 18 de Novembro, no Clube Atlético de Campolide, Lisboa, a partir das 21h30 (5 euros). Noite com atractivo extra. Haverá primeira parte, mas não estará a cargo nenhuma banda. Os Putas Bêbadas a surrealizar por aí: antes do rock, deliciemo-nos com um combate de Muay Thai, arte marcial tailandesa, protagonizado pelos atletas Francisco Ferraz e José Carneiro.

